НОВОСТИ

Елена Малышева призналась, что ей хочется есть до обморочного состояния

Телеведущая отметила, что очень тяжело сдержаться при виде вкусной еды.

Елена Малышева призналась, что ей хочется есть до обморочного состояния
Елена Малышева. фото: globallook.com

Известная телеведущая Елена Малышева не так давно похвасталась, что похудела сразу на десять килограммов. Однако сейчас звезда борется с тем, чтобы не сорваться и не наесться нездоровой пищи.

На своей страничке в социальной сети Instagram она разместила ролик, который был сделан в гастрономе в ГУМе. «Есть хочется до обморочного состояния. Хлеба хочется. Купила себе кабачки и рыбу. Хочется наесться. Еда — наркотик. Нуждаюсь в поддержке. На килограмм уже поправилась. Подскажите, что вы делали, когда боролись с лишим весом?», — спросила телеведущая своих подписчиков.

«Называя еду наркотиком, лучше вообще отказаться от нее. Но если кушать любимую еду и не большими порциями, можно выглядеть супер и прекрасно», «Я бы не сдержалась. Хоть у меня лишних килограмм, хоть пруд пруди», «А к чему в таком случае реклама похудения по системе Малышевой, без проблем и без страданий? Ешьте свои пакеты и радуйтесь», — заметили в комментариях пользователи.

Вам может быть интересно:

Старшая дочь Светланы Зейналовой похудела на 5 килограммов благодаря строгой диете Максим Матвеев увлекся диетами и спортом Максим Галкин спародировал Елену Малышеву в гримерке перед съемками

Тэги:

ГУМЕлена Малышевастрогая диета

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Елена Малышева призналась, что ей хочется есть до обморочного состояния
Интересно?
Поделись с друзьями: