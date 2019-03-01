Елена Малышева призналась, что ей хочется есть до обморочного состояния

Известная телеведущая Елена Малышева не так давно похвасталась, что похудела сразу на десять килограммов. Однако сейчас звезда борется с тем, чтобы не сорваться и не наесться нездоровой пищи.

На своей страничке в социальной сети Instagram она разместила ролик, который был сделан в гастрономе в ГУМе. «Есть хочется до обморочного состояния. Хлеба хочется. Купила себе кабачки и рыбу. Хочется наесться. Еда — наркотик. Нуждаюсь в поддержке. На килограмм уже поправилась. Подскажите, что вы делали, когда боролись с лишим весом?», — спросила телеведущая своих подписчиков.

«Называя еду наркотиком, лучше вообще отказаться от нее. Но если кушать любимую еду и не большими порциями, можно выглядеть супер и прекрасно», «Я бы не сдержалась. Хоть у меня лишних килограмм, хоть пруд пруди», «А к чему в таком случае реклама похудения по системе Малышевой, без проблем и без страданий? Ешьте свои пакеты и радуйтесь», — заметили в комментариях пользователи.