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«Кремируйте его»: сын Кларка Гейбла отказался оплачивать похороны внука актера

Сестра Кларка Гейбла III опубликовала гневное сообщение, которое прислал ей отец.

«Кремируйте его»: сын Кларка Гейбла отказался оплачивать похороны внука актера
Фото: globallookpress©KPA

Несколько дней назад не стало внука легендарного актера Кларка Гейбла, сыгравшего Ретта Батлера в фильме «Унесенные ветром». 30-летний Кларк Гейбл III скончался в номере гостиницы в Далласе, тело обнаружила его невеста.

Как заявила родная сестра умершего Кейли, отец отказался оплачивать похороны и не разрешает даже похоронить брата на семейном кладбищенском участке Гейблов в Лос-Анджелесе, где находится могила прославленного актера. По словам женщины, Джон Гейбл не захотел общаться с ней по телефону, однако прислал гневное сообщение, в котором потребовал «оставить его в покое» и перестать эксплуатировать громкое имя его родителя.

Текст этого послания Кейли опубликовала в Сети. «Я сожалею о вашей потере. Кремируйте его. Он не будет похоронен на участке моей семьи и платить я ни за что не буду… Уважайте мое желание», — говорится в сообщении Джона.

По какой причине отношения в звездной семье оказались бесповоротно испорчены, не сообщается. По слухам, произошло это из-за того, что Кларк Гейбл III употреблял наркотические вещества, пишет The Daily Mail.

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«Кремируйте его»: сын Кларка Гейбла отказался оплачивать похороны внука актера
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