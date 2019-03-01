Сын Ирены Понарошку попросил свой блог, чтобы показывать яйца

Популярная телеведущая Ирена Понарошку рассказала в своем аккаунте в Instagram о неожиданной просьбе сына Серфима. Он попросил на день рождения подарить ему свой блог.

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Ведущая в соцсети опубликовала смешной диалог, который у нее состоялся с ребенком:

– Я хочу свой блог! Ну типа как канал в ютуб, знаешь?

– А что ты там будешь показывать?

– Ну яйца, например…

– Штоооааа?!

– Буду распечатывать всякие шоколадные яйца и показывать, какая игрушка внутри, можно?

Ирена с юмором отнеслась к такой просьбе, но попросила совет у поклонников. Она поинтересовалась, что думают фанаты, стоит ли ребенку давать возможность вести блог и два блогера в семье — это много.

Поклонники написали в комментариях, что не видят ничего плохого в том, чтобы ребенок вел блог. «Малыш дело говорит) Когда смотришь на суммы, которые блогеры берут за рекламу в сторис и постах, невольно тоже хочешь им стать…», «Ещё нужен блогер!», «Разрешайте!», «О, распечатывать яйца — это наше!!! Моя дочь всё детство провела за этим занятиям, только год как закончила», — написали поклонники в комментариях.