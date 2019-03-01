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Полина Диброва вспомнила, как в 18 лет будущий муж привез ее во Францию и угощал дорогим вином

Спустя 12 лет она с супругом и старшим сыном вернулась на Лазурный берег.

Полина Диброва вспомнила, как в 18 лет будущий муж привез ее во Францию и угощал дорогим вином
Дмитрий Дибров с супругой Полиной / фото: globallookpress.com

Супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва Полина вспомнила на своей страничке в социальной сети Instagram свой первый выезд за границу. Юной модели тогда было 18 лет. Телеведущий привез будущую жену в местечко Эз — живописный городок на Лазурном берегу Франции. Это было в 2007 году. Дмитрий Дибров тогда только начинал ухаживать за девушкой, которая младше его на 30 лет.

«Дмитрий пригласил меня отметить день рождения в Шато Эз. Помню вино «Шато Марго» 1989 года и торт с собственным именем. В тот момент в голове не было Саши, Феди и Илюши… Только в сердце. Прошло практически 12 лет, и мы решили показать то самое место, где зарождалась семья, нашему старшему сыну Саше», — рассказала Полина Диброва.

«Южная Франция — это красота и история! Сам там бывал несколько раз!», «А мне нравится ваш муж Дмитрий. Всегда стильный, одет по моде, имеет вкус во всем и, конечно, всегда улыбается», «Вы такая умница и красавица, искренняя и очень притягательная женщина. Именно женщина, потому что вы очень и очень женственны в отличии от многих «надутых девушек». Вам даже не завидуют, потому что вы это заслужили», — заметили в комментариях пользователи.

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Полина Диброва вспомнила, как в 18 лет будущий муж привез ее во Францию и угощал дорогим вином
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