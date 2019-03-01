Кейт Миддлтон готовит для Меган Маркл еще одну детскую вечеринку

Совсем недавно у Меган Марл прошла вечеринка по случаю скорого рождения ребенка в Нью-Йорке, и поклонники королевской семьи были удивлены, что на ней не было Кейт Миддлтон, с которой у Маркл вроде наладились отношения в последнее время. Из-за этого многие заподозрили, что девушки снова в ссоре.
Однако оказалось, что Миддлтон, похоже, готовит для Маркл еще одну вечеринку. Новый baby shower, скорее всего, пройдет в Лондоне. Источники говорят, что Кейт не только посетит праздник, но и устраивает все это. Непонятно, будет ли это baby shower или какой-то другой формат детского праздника.
Как передает Cosmopolitan, это будет частное мероприятие, там будут кроме Миддлтон и другие родственники. Кроме того, сама Миддлтон, кажется, задумалась о рождении еще одного ребенка. Во время выступления в Северной Ирландии она увидела симпатичного маленького мальчика и сказала его отцу, что малыш прекрасен, и она грустит по маленьким детям. Отец мальчика спросил у Миддлтон, может быть, она планирует еще одного ребенка, на что та ответила: «Думаю, Уильям будет немного взволнован».