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Дочь Веры Брежневой радикально сменила имидж и попросила прощения у мамы

17-летняя Соня Киперман перекрасилась в брюнетку.

Дочь Веры Брежневой радикально сменила имидж и попросила прощения у мамы
Фото: globallookpress©Анатолий Ломохов

Поклонники Веры Брежневой не устают отмечать, что ее старшая дочь, 17-летняя Соня Киперман, выросла очень похожей на свою звездную маму. Девушка, со своей стороны, не скрывает, что любит родительницу и ценит ее мнение.

Накануне Соня извинилась перед матерью. Как выяснилось, дочь певицы радикально поменяла свой имидж. На ее страничке в Instagram появился снимок, на котором девушка, у которой раньше был естественно светлый оттенок волос, предстала с очень темными локонами.

«Перемены… Мама, прости», – коротко подписала кадр Киперман.

Фото: Instagram@sonyaxkiperman

Многих подписчиков блога удивил этот новый образ, мнения пользователей разделились. Кто-то отметил, что вернуть прежний цвет волос Соне будет непросто, да и неизвестно, как на дочь-брюнетку отреагирует сама Вера. Другие же похвалили дочь артистки за смелость и заявили, что выглядит она великолепно.

«Соня, зачем? Тебе больше идет блонд», «Замучаешься возвращать в старый цвет», «Сонечка, ты стала ярче и выразительнее! Даже характер смелее и веселее», «Вау, мир перевернулся!», «Ждем комментарий от мамы в стиле «убью»», «Ты – красавица, так намного лучше», – высказались поклонники.

Фото: Instagram@sonyaxkiperman

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Дочь Веры Брежневой радикально сменила имидж и попросила прощения у мамы
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