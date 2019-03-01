Агата Муцениеце назвала Павла Прилучного «величайшим мужчиной»

Известная актриса Агата Муцениеце 1 марта 2019 года отмечает тридцатилетие. Она родилась в 1989 году в Риге. На своей страничке в социальной сети Instagram она заявила, что уже празднует юбилей. «Благодаря величайшему мужчине Павлу Прилучному», — заметила актриса.

Отметим, что у Муцениеце и Прилучного, которые расписались еще в 2011 году, двое детей. В последнее время вокруг звездной семьи ходит много слухов. Так, перед Новым годом прошла информация, что Прилучный избил супругу. Впрочем, позже они с женой опровергли этот факт. Также Муцениеце в последнее время часто приписывают очередную беременность. Это вынудило актрису не так давно пошутить, что у нее восемь детей и она ждет девятого. Причем все дети – мальчики.

«Агата, с днем рождения! Банально, но желаю, чтобы счастье всегда тебе сопутствовало и чтобы твои любимые и родные всегда окружали тебя любовью и заботой! Ты классная!», «Агата, с днём рождения», «Всего-всего самого лучшего. Всегда быть такой жизнерадостной и любящей. Очень люблю вас и вашу семью и не перестаю восхищаться», «Талантливую актрису поздравляю с днем рождения! Желаю оваций и восторженных глаз поклонников, и реализации главных ролей, карьерного роста. Улыбайся, наслаждайся жизнью и будь несказанно счастлива!» — заметили в комментариях пользователи.