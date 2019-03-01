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«Меня они не услышали»: программу Ангелины Вовк о пожилых людях «забраковали» на телевидении

Известная ведущая заметила, что пенсионерам нужно объединиться и все-таки сделать добрую передачу.

«Меня они не услышали»: программу Ангелины Вовк о пожилых людях «забраковали» на телевидении
Ангелина Вовк/Фото: Globallook

Известная телеведущая Ангелина Вовк на своей страничке в социальной сети Instagram разместила забавный ролик, на котором бабушки лихо выплясывают перед публикой. Она рассказала, что все пожилые люди должны объединиться в защиту детей, внуков, внучек и их будущего.

«Я предложила на ТВ передачу о нас, наших проблемах, нашей жизни, и меня они не услышали! Помогите! Давайте объединимся! Вместе мы сможем! Судя по вашим мнениям о том, что я вам пишу, вы чудесные умницы! И мы сделаем прекрасную передачу, добрую и про нас!» — заявила она.

«Поддерживаю вашу идею! Семейное «грязное бельё» на TV давно пора заменить на позитив. Необходимо показывать лучшие семьи, их традиции», «Здоровая идея! Как вас поддержать, напишите, пожалуйста? Прислушайтесь, пожалуйста, к предложению создания YouTube канала. Отличное предложение и не надо бить поклоны телевидению. Удачи!», «Ангелина Михайловна! Все ваши передачи всегда хорошие, добрые и нужные! Мы за такие передачи на ТВ», — заметили в комментариях пользователи.

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Тэги:

Ангелина Вовкпожилые людипрограмма на телевидении

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«Меня они не услышали»: программу Ангелины Вовк о пожилых людях «забраковали» на телевидении
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