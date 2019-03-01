«Просто много работал»: Алексей Воробьев объяснил свое временное отсутствие в соцсетях

Известный певец Алексей Воробьев пропал из поля зрения своих фанатов на несколько дней. На его страничке в социальных сетях не появлялись новые записи, что заставило фанатов начать волноваться. Между тем музыкант наконец-то прервал молчание и объяснился.

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На своей страничке в социальной сети Instagram он разместил селфи. Музыкант заметил, что с ним все хорошо. «Просто много работал и всё внимание переключилось на то, чем я занимался. У меня так бывает, простите. Видите, у меня на фото микрофон прицеплен слева? Ага. Это я что-то ужасно серьёзное делаю последние несколько дней», — заявил он.

«Какой ты всё-таки классный! Счастья тебе бесконечного!», «Красавчик! Мой сын ходил на концерт, был в восторге от Алексея и его творчества, так держать, браво!», «Леха, будь самим собой, без этой несколько странной прически, без показухи — все придет само, вот увидишь», — заметили в комментариях пользователи.