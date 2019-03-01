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Поклонники Киркорова заподозрили, что у него роман с Ходченковой

Певец сам заинтриговал фанатов совместным селфи с актрисой.

Поклонники Киркорова заподозрили, что у него роман с Ходченковой
Филипп Киркоров и Светлана Ходченкова https://www.instagram.com/fkirkorov/

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров заинтриговал своих поклонников совместным селфи с известной актрисой Светланой Ходченковой. Под снимком Киркоров написал: «Кое-что задумали. Ну, а вдруг!».

Что имел в виду певец, поклонникам осталось только догадываться. Фанаты удивились не самому фото, поскольку певец часто делает селфи с коллегами и друзьями, а той подписи, которую Киркоров сделал, поскольку знают, что он любит удивлять публику. Однако большинство фанатов предположили, что анонс может быть связан не с творчеством, а с личной жизнью.

«И что же вы задумали, сняться в фильме или пойти в ЗАГС?», «Заинтриговали! Ждём!», «Женитесь, Филлип. Ходченкова — прелесть», «Вы так вместе классно смотритесь! А вдруг??», «У Филиппа, наверное, цвет настроения весенний, вот что задумали», «Филипп, вы неугомонный, не устаете вокруг себя ажиотаж наводить… Ох уж эти интриги!», «Вот это пара!!! А вдруг?» — написали поклонники в комментариях к публикации Киркорова.

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Поклонники Киркорова заподозрили, что у него роман с Ходченковой
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