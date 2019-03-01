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Михаэля Шумахера впервые с момента получения тяжелой травмы увидели посторонние

Спортсмен с родными прилетел на виллу, которая расположена на Мальорке.

Михаэля Шумахера впервые с момента получения тяжелой травмы увидели посторонние
Михаэль Шумахер / Global Look Press

Известный гонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер в конце 2013 года получил тяжелую травму во время катания на горных лыжах. Спортсмен восстанавливается после злополучного повреждения уже более пяти лет. При этом никто его никогда не видел, кроме близких родственников. Гонщика тщательно скрывают от посторонних глаз.

Между тем недавно спортсмена перевезли на испанскую Мальорку, где он продолжает реабилитацию. Жители острова в один из дней услышали вертолет, который прилетел на виллу Шумахеров.

Очевидцы смогли разглядеть среди пассажиров вертолёта Михаэля. При этом каких-то других подробностей нет. Пока не ясно, останется ли Шумахер на Мальорке или в ближайшее время отправится на свою виллу в Швейцарию. Родные наотрез отказываются что-то говорить о состоянии спортсмена, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на издание bunte.de.

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испанияМальоркаМихаэль Шумахер

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Михаэля Шумахера впервые с момента получения тяжелой травмы увидели посторонние
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