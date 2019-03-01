Дочь Ани Лорак расстроилась, что мама не посетила модный показ с ее участием

Семилетняя София позвонила певице и высказала все, что думает по этому поводу.

Певица Ани Лорак много путешествует. Ее гастрольный график очень напряженный. Выступления проходят чуть ли не каждый день. Из-за этого исполнительница очень редко видит свою семилетнюю дочь Софию, которая была рождена от брака с Муратом Налчаджиоглу. Заметим, что исполнительница уже развелась с мужчиной, который ей изменил.

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Не так давно семилетняя София участвовала в качестве модели в модном показе. Из-за сильной загруженности мать не смогла присутствовать на мероприятии. После выступления София позвонила звезде и высказала все, что думает. По ее словам, у других детей мамы присутствовали на важном мероприятии, а у нее нет.

Лорак пришлось объясниться с ребенком. Певица сказала дочери, что она артистка, а не просто мама. Только после этого девочка успокоилась. «Жизнь такая непростая, разная штука. Не все может быть так, как у всех. Ты должен научиться понимать и принимать жизнь такой, какая она есть», — заметила звезда, слова которой приводит «Пятый канал».