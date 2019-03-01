НОВОСТИ

Дочь Ани Лорак расстроилась, что мама не посетила модный показ с ее участием

Семилетняя София позвонила певице и высказала все, что думает по этому поводу.

Дочь Ани Лорак расстроилась, что мама не посетила модный показ с ее участием
Ани Лорак с дочерью. фото: instagram.com/anilorak/

Певица Ани Лорак много путешествует. Ее гастрольный график очень напряженный. Выступления проходят чуть ли не каждый день. Из-за этого исполнительница очень редко видит свою семилетнюю дочь Софию, которая была рождена от брака с Муратом Налчаджиоглу. Заметим, что исполнительница уже развелась с мужчиной, который ей изменил.

Не так давно семилетняя София участвовала в качестве модели в модном показе. Из-за сильной загруженности мать не смогла присутствовать на мероприятии. После выступления София позвонила звезде и высказала все, что думает. По ее словам, у других детей мамы присутствовали на важном мероприятии, а у нее нет.

Лорак пришлось объясниться с ребенком. Певица сказала дочери, что она артистка, а не просто мама. Только после этого девочка успокоилась. «Жизнь такая непростая, разная штука. Не все может быть так, как у всех. Ты должен научиться понимать и принимать жизнь такой, какая она есть», — заметила звезда, слова которой приводит «Пятый канал».

Вам может быть интересно:

Ани Лорак пережила неприятные минуты во время полета на вертолете Ани Лорак поделилась трогательным фото с дочерью Отправившаяся в гастрольное турне Ани Лорак выкроила время для встречи с Лазаревым

Тэги:

Ани Лоракмодный показМурат Налчаджиоглу

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дочь Ани Лорак расстроилась, что мама не посетила модный показ с ее участием
Интересно?
Поделись с друзьями: