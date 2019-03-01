НОВОСТИ

Ани Лорак пережила неприятные минуты во время полета на вертолете

Инцидент произошел по пути из Волгограда в Ростов-на-Дону.

Ани Лорак пережила неприятные минуты во время полета на вертолете
Ани Лорак. Фото: Global Look Press

Известная певица Ани Лорак попала в очень неприятную ситуацию во время полета на вертолете по маршруту Волгоград — Ростов-на-Дону. Вообще-то звезда привыкла передвигаться по городам России на своем концертном автомобиле, однако она не успевала, да еще и на дороге стоял густой туман, поэтому воспользовалась услугами вертолета.

Между тем видимость ухудшалась с каждой минутой. Вдруг пилот ей сказал: «Если увидите деревья, то скажите мне, чтобы я их не пропустил». Естественно, что исполнительница напряглась. Все-таки далеко не каждый день такое услышишь от пилота, который обращается к пассажирам, за жизнь которых он отвечает.

Как отметила Лорак, она пережила настоящий стресс от того полета. К счастью, он завершился благополучно. Певица отметила, что она готова рисковать. Лишь бы не опоздать на концерт к своим поклонникам, сообщает «Пятый канал».

Вам может быть интересно:

Дочь Ани Лорак расстроилась, что мама не посетила модный показ с ее участием Ани Лорак поделилась трогательным фото с дочерью Отправившаяся в гастрольное турне Ани Лорак выкроила время для встречи с Лазаревым

Тэги:

Ани ЛоракВолгоградРостов-на-Дону

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ани Лорак пережила неприятные минуты во время полета на вертолете
Интересно?
Поделись с друзьями: