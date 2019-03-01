Ани Лорак пережила неприятные минуты во время полета на вертолете

Известная певица Ани Лорак попала в очень неприятную ситуацию во время полета на вертолете по маршруту Волгоград — Ростов-на-Дону. Вообще-то звезда привыкла передвигаться по городам России на своем концертном автомобиле, однако она не успевала, да еще и на дороге стоял густой туман, поэтому воспользовалась услугами вертолета.

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Между тем видимость ухудшалась с каждой минутой. Вдруг пилот ей сказал: «Если увидите деревья, то скажите мне, чтобы я их не пропустил». Естественно, что исполнительница напряглась. Все-таки далеко не каждый день такое услышишь от пилота, который обращается к пассажирам, за жизнь которых он отвечает.

Как отметила Лорак, она пережила настоящий стресс от того полета. К счастью, он завершился благополучно. Певица отметила, что она готова рисковать. Лишь бы не опоздать на концерт к своим поклонникам, сообщает «Пятый канал».