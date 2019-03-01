Джастин Бибер переживает, что не заключил с Хейли Болдуин брачный контракт

Музыкант женился в сентябре прошлого года, а после этого почти сразу же впал в депрессию.

Певец Джастин Бибер, страдающий после свадьбы с Хейли Болдуин от депрессии, теперь переживает из-за отсутствия брачного контракта. Пара поженилась тайно в сентябре прошлого года. Это стало неожиданностью для фанатов, и, похоже, сам Бибер оказался не особо готов в этому событию, поскольку не подумал о брачном контракте.

Теперь же, по словам источника, он переживает из-за этого. Источники отметили, что это связано с «некоторыми проблемами», которые у него есть с молодой женой, однако Бибер собирается решить эти проблемы.

Предположительно, это может быть связано с депрессией музыканта. У Бибера есть проблемы с доверием и тревога. Как передает Cosmopolitan, Биберу «трудно доверять окружающим, и он отстранился от друзей, потому что боится, что его используют». Хейли при этом не собирается оставлять мужа, однако у него все равно есть сомнения, стоило ли ему заключать контракт.