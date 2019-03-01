НОВОСТИ

Джастин Бибер переживает, что не заключил с Хейли Болдуин брачный контракт

Музыкант женился в сентябре прошлого года, а после этого почти сразу же впал в депрессию.

Джастин Бибер переживает, что не заключил с Хейли Болдуин брачный контракт
Джастин Бибер и Хейли Болдуин / AUG/face to face

Певец Джастин Бибер, страдающий после свадьбы с Хейли Болдуин от депрессии, теперь переживает из-за отсутствия брачного контракта. Пара поженилась тайно в сентябре прошлого года. Это стало неожиданностью для фанатов, и, похоже, сам Бибер оказался не особо готов в этому событию, поскольку не подумал о брачном контракте.

Теперь же, по словам источника, он переживает из-за этого. Источники отметили, что это связано с «некоторыми проблемами», которые у него есть с молодой женой, однако Бибер собирается решить эти проблемы.

Предположительно, это может быть связано с депрессией музыканта. У Бибера есть проблемы с доверием и тревога. Как передает Cosmopolitan, Биберу «трудно доверять окружающим, и он отстранился от друзей, потому что боится, что его используют». Хейли при этом не собирается оставлять мужа, однако у него все равно есть сомнения, стоило ли ему заключать контракт.

Вам может быть интересно:

Страдающий от депрессии Джастин Бибер занялся боксом Джастин Бибер признался, что отказался от интима с Хейли Болдуин до свадьбы

Тэги:

Джастин БиберХейли Болдуин

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Джастин Бибер переживает, что не заключил с Хейли Болдуин брачный контракт
Интересно?
Поделись с друзьями: