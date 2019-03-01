Хабиб Нурмагомедов считает, что в наше время очень тяжело быть мужчиной

Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов на своей страничке в социальной сети Instagram заявил, что есть две вещи, которые всегда будут вместе. Это мужчины и проблемы. «Не бывает такого, что ты мужчина и у тебя нет проблем. Быть мужчиной очень тяжело, особенно в наше время», — считает он.

Отметим, что на днях Нурмагомедов подверг критике спектакль, который был показан в Дагестане. В нем присутствовали откровенные сцены. Нурмагомедов заявил, что такое нельзя показывать в республике. Некоторые эксперты считают, что боец собрался в политику, поэтому стал делать такие заявления.

«Вот не думаю, что раньше мужчинам было легче. То войны, то эпидемии. Юноша в среднем доживал до 35-40 лет», «Здоровья, успехов, счастья вашей семье. Хорошо, что есть в Дагестане такие люди. Вы пример всей молодёжи», «Бедняжка прямо. Столько проблем ведь: куда деньги потратить, театр запретить. Голова кругом. У всех проблемы, не обязательно быть мужчиной», — заметили в комментариях пользователи.