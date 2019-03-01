Егор Кончаловский отправился в Парму в гости к дочке

Известный режиссер Егор Кончаловский на своей страничке в социальной сети nstagram опубликовал снимок своей семнадцатилетней дочки Марии. Девушка родилась в 2001 году от отношений с актрисой Любовью Толкалиной. «Я в Парме, где же дочка?» — подписал снимок Кончаловский, намекая, что ребенок очень худой и ничего не ест.

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Судя по всему, режиссер сейчас находится в Италии в гостях у Марии. При этом в хештегах Кончаловский выразил свои чувства к ребенку: «Дочка любимая, дочка моя!» — заявил он.

«На кисти рук посмотрите: все жилы просматриваются. Это разве красиво? Ручки у такой красотульки должны быть не такие», «Ваша дочь на сыроядении или на фруктах? Если да, то это, наверное, уже длилось долгое время и она наверняка с вами разговаривает или спорит на эту тему! И плюс к этому она, видимо, духовно развивается (приветствую) или под влиянием моды голодает? Папа, мама, откормите малышку! Это болезненная худоба! Девочка на грани. Бейте тревогу», — заявили в комментариях пользователи.