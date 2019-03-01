НОВОСТИ

Егор Кончаловский отправился в Парму в гости к дочке

Мария была рождена от отношений с актрисой Любовью Толкалиной.

Егор Кончаловский отправился в Парму в гости к дочке
Егор Кончаловский/Фото: globallook

Известный режиссер Егор Кончаловский на своей страничке в социальной сети nstagram опубликовал снимок своей семнадцатилетней дочки Марии. Девушка родилась в 2001 году от отношений с актрисой Любовью Толкалиной. «Я в Парме, где же дочка?» — подписал снимок Кончаловский, намекая, что ребенок очень худой и ничего не ест.

Судя по всему, режиссер сейчас находится в Италии в гостях у Марии. При этом в хештегах Кончаловский выразил свои чувства к ребенку: «Дочка любимая, дочка моя!» — заявил он.

«На кисти рук посмотрите: все жилы просматриваются. Это разве красиво? Ручки у такой красотульки должны быть не такие», «Ваша дочь на сыроядении или на фруктах? Если да, то это, наверное, уже длилось долгое время и она наверняка с вами разговаривает или спорит на эту тему! И плюс к этому она, видимо, духовно развивается (приветствую) или под влиянием моды голодает? Папа, мама, откормите малышку! Это болезненная худоба! Девочка на грани. Бейте тревогу», — заявили в комментариях пользователи.

Вам может быть интересно:

Любовь Толкалина устроила танцы на берегу моря в Индии «Опять мимо, господа»: Толкалина опровергла слухи о романе с телеведущим Джоном Уорреном Любовь Толкалина закрутила роман с телеведущим Джоном Уорреном

Тэги:

Егор КончаовскийЛюбовь ТолкалинаМария Кончаловская

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Егор Кончаловский отправился в Парму в гости к дочке
Интересно?
Поделись с друзьями: