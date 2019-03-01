Поклонники Хилькевич назвали ее стиль «бабушкиным»

Актриса опубликовала в своем аккаунте в Instagram селфи в объемном пуховике, очках и с повязкой на голове.

Фанаты звезды сериала «Универ» Анны Хилькевич не оценили ее новый образ, которым она похвасталась в своем аккаунте в Instagram. На снимке девушка в объемном красном пуховке, в очках и с повязкой на голове. Под фото Хилькевич написала, что не знает, что еще рассказать подписчикам.

«Стою я, значит, такая на серьёзке и думаю, что бы вам такое рассказать?? Что вам интересно узнать от меня или обо мне? Кроме вопросов рисую ли я по утрам веснушки и «своя» ли у меня грудь», — написала Хилькевич.

Большинство поклонников, судя по комментариям, не оценили внешний вид актрисы. Многие назвали ее образ «бабушкиным», другие просто отметили, что им не нравится такое сочетание. «Когда бабушкин стиль стал модным», «Я листала ленту и подумала.. Что за бабуся… Потом прочитала… Вы… Мода, это хорошо, гуччи тоже ок… Но вы умеете быть гораздо симпатичнее», «Вы ведь такая красивая, зачем вы так странно одеваетесь?», «Агузарову напомнила», — написали в комментариях фанаты.