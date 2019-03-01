Дима Билан после операции планирует перенести часть своих концертов с весны на осень

Известный певец Дима Билан сейчас восстанавливается после операции на ноге. На своей страничке в социальной сети Instagram он заявил, что сейчас общается с организаторами своего тура. Возможно, часть концертов будут перенесены с весны на осень. Он заметил, что все, кто купил билеты, могут не переживать. «Все сделаем в лучшем виде. Если быть детальным и последовательным, то вернуться на сцену хочу со стопроцентной уверенностью и быть на максимуме своих возможностей, и потом мое каждодневное общение со светилами хирургии тоже вносит свои коррективы в мои планы», — заявил он.

Билан заметил, что выступления подразумевают долгие переезды, а если под рукой не будет лечащего врача, то старые болячки могут снова напомнить о себе. Билан пообещал, что за время реабилитации он не собирается сидеть сложа руки. В планах запись нового альбома и многообещающий сингл «Белые березы».

«Главное, чтобы Дима поправился! Приедет позже, все ок!», «Дима, от всей души желаю вам скорейшего выздоровления. Что такое перелом, знаю не понаслышке. Два года назад моя дочь упала с мотороллера и разломала коленный сустав. Уже было три операции, а вот нога до конца не выпрямляется. Я желаю здоровья и побыстрее встать в строй», «Главное восстанавливайтесь. Остальное подождёт», — заметили в комментариях пользователи.