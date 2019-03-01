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Болезненно исхудавшая звезда сериала «Кухня» Екатерина Кузнецова похвасталась идиллией с новым возлюбленным

Поклонники актрисы посоветовали остановиться в своих стараниях похудеть.

Болезненно исхудавшая звезда сериала «Кухня» Екатерина Кузнецова похвасталась идиллией с новым возлюбленным
Екатерина Кузнецова / фото: instagram.com

Сегодня известная актриса Екатерина Кузнецова, полюбившаяся зрителям по сериалам «Кухня» и «Чужая кровь», счастлива в романтических отношениях с серфингистом Максимом Аплиным. Своей идиллией она похвасталась на странице в Instagram.

«Я очень полюбила сёрфинг, и это все благодаря этому парню. Невозможно передать словами, как я жду каждое утро, чтобы научиться чему-то новому в этом виде спорта», — пишет под новым снимком с отдыха актриса.
Этот снимок и привлек внимание комментаторов и поклонников Екатерины, обративших внимание на почти болезненную худобу артистки, которая, видимо, слишком увлекшись диетами или занятиями спортом, стала выглядеть не сексуально, а, скорее, пугающе. О чем и не преминули написать в комментариях поклонники Кузнецовой.

Одна из подписчиц призналась, что вообще-то не имеет привычки оставлять комментарии под постами звезд, но в этот раз молчать не может. Девушка отмечает, что у звезды уже нездоровая худоба, и призывает как можно скорее остановиться, потому что это может очень плохо кончиться.

«Я прошла лично через это и я знаю. Я желаю вам здоровья, счастья и любви», — пишет поклонница.

Немало комментариев, звучащих грубовато, но точно описывающих внешний вид Екатерины – «кожа да кости», «это Бухенвальд».

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актрисаболезненная худобаЕкатерина Кузнецовасериал «Кухня»

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Болезненно исхудавшая звезда сериала «Кухня» Екатерина Кузнецова похвасталась идиллией с новым возлюбленным
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