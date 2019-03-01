Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут по телевидению, но не в прямом эфире

Директор Примадонны Елена Чупракова заявила, что пока не ясно, на каком канале можно будет увидеть звезду.

Примадонна отечественной сцены Алла Пугачева готовится к концерту в честь своего семидесятилетия. Он состоится 17 апреля в Кремлевском дворце. Билетов уже давно нет в продаже. Перекупщики ломят нереальные цены. В такой ситуации простому народу остается только надеяться, что выступление Примадонны покажут по телевидению.

Однако недавно концертный директор Пугачевой Елена Чупракова заявила, что по телевидению выступление звезды не покажут. С сайта Кремлевского дворца также пропала надпись «концерт-съемка». Многие поклонники певицы пребывали в шоке. Уж очень им хотелось услышать исполнительницу.

Между тем Чупракова заявила, что концерт все-таки будет показан по телевидению, но не в прямом эфире. Сейчас решается, какой канал покажет в записи выступление Примадонны, сообщает портал Dni.ru.

Добавим, что не так давно Пугачева отмечала, что вообще-то не собиралась выступать, но друзья ее уговорили. Выступление обещает стать одним из самых ярких событий весны. Вряд ли Примадонна рискнет, к примеру через десять лет, выйти на сцену, когда ей исполнится восемьдесят лет. Друзья Примадонны за неделю до выступления звезды споют ее самые популярные песни. Таким образом они хотят поздравить исполнительницу с круглой датой.