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Звезду сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люка Перри экстренно госпитализировали с инсультом

По словам родных актера, врачи ввели его в медикаментозную кому.

Звезду сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люка Перри экстренно госпитализировали с инсультом
Фото: globallookpress.com

Одного из самых популярных актеров американского молодежного сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люка Перри экстренно госпитализировали с обширным инсультом.

Когда медики по вызову приехали в дом артиста, который находится в долине Сан-Фернандо в Лос-Анджелесе, он еще разговаривал и отзывался на обращения. Но затем его состояние ухудшилось и Перри увезли в больницу.

Родные звезды рассказали журналистам о том, что в клинике Люка уже ввели в состояние медикаментозной комы. Однако официальный представитель артиста эту информацию не подтверждает, сообщает издание TMZ.

Напомним, кроме роли Дилана МакКея, принесшей Люку Перри всемирную славу, он озвучивал героев знаменитого анимационного сериала «Мыши-рокеры с Марса» и снялся в эпизодической роли в «Пятом элементе» Люка Бессона.

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Звезду сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люка Перри экстренно госпитализировали с инсультом
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