Дочь Ирины Слуцкой подверглась травле на секции фигурного катания

Олимпийская чемпионка, чемпионка Европы и мира по фигурному катанию, завершив свою спортивную карьеру и став счастливой мамой двух детей, сейчас прививает любовь к спорту и своим детям. Так, 11-летний Артем увлекается хоккеем, а Варя уже не один год посещает занятия по фигурному катанию. Вместе с мамой она уже попробовала свои силы в ледовом шоу. Так что на тренировки девочка ходит с удовольствием.
Но одно из последних занятий оказалось омрачено неприятным случаем, когда девочка подверглась настоящей травле со стороны более старшей воспитанницы. Оказывается, Варе пришлось выслушать такие грубые слова в адрес мамы от старшей девочки, значение которых, как отмечает Слуцкая, восьмилетняя дочь спортсменки даже не знает.
Звезда попросила совета у своих подписчиков в Instagrаm, как ей реагировать на такое безобразие. Объяснить своему чаду, что так говорить некрасиво и тот ребенок тоже не до конца понимает смысла сказанных слов. Или все-таки самой подойти к этой девочке и ее маме и сказать «пару ласковых».
Фанаты оказались не менее обескуражены произошедшем, но посоветовали чемпионке сдержаннее относиться к подобным выходкам, ведь обидчицей, скорее всего, руководит исключительно зависть. А в мире много озлобленных и обиженных людей.