Пиппа Миддлтон впервые после рождения сына вышла в свет, продемонстрировав стройную фигуру

На молодой маме было платье за две тысячи фунтов.

Сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон, похоже, возвращается к активной светской жизни. Накануне ее заметили на мероприятии, которое организовал благотворительный фонд British Heart Foundation.

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Молодая мама охотно позировала перед многочисленными фотокамерами в платье с ярким принтом, стоимость которого оценивается примерно в две тысячи фунтов, или почти 180 тысяч рублей. Поклонники Пиппы заметили, насколько похорошела Пиппа – она успела избавиться от лишних килограммов и измученной совсем не выглядит.

Кстати, супруг Миддлтон Джеймс Мэттьюз стоять под вспышками фотокамер на красной ковровой дорожке не стал, пройдя сразу в зал. Присутствовавшие на светском рауте отмечают, что супруги буквально не отходят друг от друга, демонстрируя семейную идиллию, пишет StarHit.

Напомним, супруги стали родителями 15 октября прошлого года.