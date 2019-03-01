НОВОСТИ

Пиппа Миддлтон впервые после рождения сына вышла в свет, продемонстрировав стройную фигуру

На молодой маме было платье за две тысячи фунтов.

Пиппа Миддлтон впервые после рождения сына вышла в свет, продемонстрировав стройную фигуру
фото: globallook.com

Сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон, похоже, возвращается к активной светской жизни. Накануне ее заметили на мероприятии, которое организовал благотворительный фонд British Heart Foundation.

Молодая мама охотно позировала перед многочисленными фотокамерами в платье с ярким принтом, стоимость которого оценивается примерно в две тысячи фунтов, или почти 180 тысяч рублей. Поклонники Пиппы заметили, насколько похорошела Пиппа – она успела избавиться от лишних килограммов и измученной совсем не выглядит.

Кстати, супруг Миддлтон Джеймс Мэттьюз стоять под вспышками фотокамер на красной ковровой дорожке не стал, пройдя сразу в зал. Присутствовавшие на светском рауте отмечают, что супруги буквально не отходят друг от друга, демонстрируя семейную идиллию, пишет StarHit.

Напомним, супруги стали родителями 15 октября прошлого года.

Вам может быть интересно:

Беременная Пиппа Миддлтон доставлена в госпиталь Святой Марии Беременная Пиппа Миддлтон в элегантном платье затмила Меган Маркл в простом наряде Пиппа Миддлтон рассказала о трудностях беременности

Тэги:

Пиппа Миддлтонрождение ребенкасветское мероприятиестройная фигурашикарный образ

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пиппа Миддлтон впервые после рождения сына вышла в свет, продемонстрировав стройную фигуру
Интересно?
Поделись с друзьями: