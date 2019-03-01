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«Боже, какая сладкая малютка!»: Эммануил Виторган похвастался годовалой дочерью, отметившей свой первый день рождения

В своем Instagram актер поделился снимком малышки с большим букетом цветов.

«Боже, какая сладкая малютка!»: Эммануил Виторган похвастался годовалой дочерью, отметившей свой первый день рождения
Фото: globallook

26 февраля в семье актера Эммануила Виторгана и Ирины Млодик произошло радостное событие – свой первый день рождения отметила их дочь Этель. По этому поводу, конечно, прошло семейное торжество. Милашку-именинницу нарядили в нарядное платье и надарили подарков.

На своей странице в социальной сети Instagram счастливый отец поделился со своими подписчиками снимком повзрослевшей девочки.

«Нашей Этелечке один годик!» — радостно объявил в подписи к снимку артист.

Поклонники незамедлительно поздравили родителей с важным событием, умиляясь кудрявым карапузом в ярком лимонном платье.

«Боже, какая сладкая малютка! Настоящий ангелочек!» — пишут в комментариях к фотографии Этель.

«От чистого сердца примите поздравления! Пусть малышка идет по жизни смело, изучая и познавая этот удивительный мир под названием Земля! Пусть ангел оберегает ее и указывает правильную дорогу, а самые родные люди пусть крепко обнимают и любят свое счастье и продолжение!» — пожелала одна из поклонниц Виторгана.

«Какая же ты Лапочка! Этелечка, будь счастлива. Желаю, чтоб твои замечательные и всеми любимые были здоровыми и долго, долго жили на радость тебе», — пишет фанатка.

Напомним, актер не раз рассказывал, как трудно его супруга шла к счастью материнства. Но когда дочь родилась, событие стало настоящей сенсацией. Между тем Виторган и Млодик признавались, что хотят подарить своей дочке младшего братика.

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«Боже, какая сладкая малютка!»: Эммануил Виторган похвастался годовалой дочерью, отметившей свой первый день рождения
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