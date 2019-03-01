Марина Федункив 13 лет спасала от зависимости своего второго мужа-наркомана

Но победить в этой схватке так и не смогла.

Классической красоткой звезду популярного юмористического шоу Comedy Woman Марину Федункив не назовешь, однако от отсутствия мужского внимания актриса не страдала никогда. И всегда уходила от них первая. По словам артистки, решения во всех отношениях она принимала сама, ведь мужчины этого делать не любят. А жить с человеком, к которому испытываешь не любовь, а только уважение и привязанность, — мучение.

Но все-таки со своим вторым мужем Михаилом Федункив ситуация была несколько специфическая. Звезда сама отказывалась покидать его, стараясь спасти от наркомании, хотя многие знакомые актрисы настоятельно советовали сделать это.

больше по теме Марина Федункив заявила, что ее душа требует краковской колбасы При этом сама актриса мечтает о красивой фигуре и плоском животе.

Как признается Марина, она спасала мужчину 13 лет, но потом устала. Поборов наркоманию, он «переключился» на другой «допинг» — алкоголь. И пить стал сильно. Многие годы самозабвенно веря, что сможет помочь любимому, однажды она была вынуждена признать – что-то изменить уже не в силах. Кстати, в Москву из Перми она в свое время переехала вместе с Михаилом, даже родители которого не могли понять, как Марина может жить с их сыном, и советовали бежать от него.

«Когда умерла его мама, мы приехали на похороны, и его отец сказал: «Марина, мне недолго осталось, чувствую, уйду за ней. Пусть мой сын тебе жизнь не портит, живет здесь». Через год отца не стало, Миша уехал его хоронить, и я попросила, чтобы он больше не приезжал», — рассказала Федункив.

Теперь узами брака звезда связывать себя пока не собирается и ее сердце свободно, пишет 7days.