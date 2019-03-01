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«Я уже вам и про грудь рассказала»: Роза Сябитова высмеяла критиков в Instagram, скрывающих свои аккаунты

По словам телесвахи, все, что она имеет сегодня, заработано большим трудом и упорством.

«Я уже вам и про грудь рассказала»: Роза Сябитова высмеяла критиков в Instagram, скрывающих свои аккаунты
Роза Сябитова. фото: instagram.com/syabitova_roza/

Известная телесваха Роза Сябитова вслед за своими знаменитыми коллегами решила лично обратиться к критикам, которые постоянно нелестно высказываются о ней в Instagram. Для этого ведущая записала большое видеообращение и опубликовала его в своей ленте в соцсети.

Как отмечает Сябитова, все, чего она достигла – результат больших усилий, упорства и труда. И все это для того, чтобы обеспечить своих детей.

«А как это сделать, если мне уже под сорок, я не занимаюсь проституцией и у меня нет каких-то производств? Стать знаменитой. Тут все достаточно просто: надо показать себя в телевизоре, на радио и писать книги», — перечисляет телеведущая.

Как признается Роза, ей надоели люди, которые необоснованно критикуют ее, при этом сами закрывают свои профили.

«Я уже вам и про грудь рассказала, и про климакс, и про ремонт. Мне скрывать нечего, и только вы что-то скрываете», — отмечает Сябитова.

Призыв к подписчикам, прозвучавший из уст звезды, схож со множеством тех, которые озвучивают ее многочисленные звездные коллеги – перестать критиковать успешных людей и заняться своей жизнью.

Кроме того, ведущая снова попыталась защитить от нападок себя и свою семью. В ответ на замечания, чему, мол, может научить женщина, у которой нет спутника жизни и в одиночестве пребывают ее дети, Сябитова заметила, что у нее имеется большой опыт работы на телевидении. И только тогда, когда критикующие ее подписчики станут уважаемым людьми, она будет готова прислушиваться и к их мнению.

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«Я уже вам и про грудь рассказала»: Роза Сябитова высмеяла критиков в Instagram, скрывающих свои аккаунты
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