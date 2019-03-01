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Уилл Смит не будет сниматься в новом фильме «Отряд самоубийц»

Свой отказ актер объяснил перегруженным рабочим графиком.

Уилл Смит не будет сниматься в новом фильме «Отряд самоубийц»
фото: www.instagram.com/p/BURTgO6gj7F/?taken-by=willsmithphotos

История с известным супергеройским кинокомиксом «Отряд самоубийц» продолжает обрастать все новыми обстоятельствами. Несмотря на то, что в свое время картина собрала солидную кассу, критики фильм буквально растоптали, да и зрители встретили «Отряд самоубийц» с прохладцей. Кроме того, все никак не может закончиться возня с сиквелом.

Его, напомним, в конце концов доверили снимать Джеймсу Ганну, который сразу заявил, что его «Отряд» станет, по сути, не сиквелом, а перезапуском, решенным в духе «Стражей галактики». К таким, казалось бы, позитивным новостям с воодушевлением отнеслись не все. Стало известно, что Уилл Смит, исполнивший в первой ленте юмориста и наемника Дэдшота, отказался от участия в съемках.

Это решение суперзвезда «Отряда» объяснил очень загруженным рабочим графиком, в котором, мол, невозможно выделить время для работы над комиксом. При этом, как сообщает Variety, актер мирно расстался с компанией Warner Bros.

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Уилл Смит не будет сниматься в новом фильме «Отряд самоубийц»
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