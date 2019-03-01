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Футболисту Александру Кокорину могут изменить меру пресечения

Причиной этого стали проблемы со здоровьем спортсмена.

Футболисту Александру Кокорину могут изменить меру пресечения
Александр Кокорин. ФОТО: Михаил Фролов "Комсомольская правда"

Проблемы со здоровьем могут послужить основанием для изменения меры пресечения футболисту Александру Кокорину, находящемуся с конца прошлого года в СИЗО. В этом уверена общественница Ева Меркачева.

Чтобы добиться этого, необходимо доказать, что содержание спортсмена под стражей грозит крахом его карьере. Затем соответствующее заключение передадут следователю, а он, в свою очередь, будет обязан инициировать изменение меры пресечения на подписку о невыезде.

По словам общественницы, отказ следователя выступить с таким ходатайством может грозить привлечением к ответственности для самого правоохранителя. Следователя могут обвинить в халатности по отношении к здоровью Кокорина.

Меркачева подчеркивает, что доктор может осмотреть спортсмена в ближайшие несколько дней, пишет портал Sports24.

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Александр Кокоринмера пресеченияпроблемы со здоровьемСИЗОфутболист

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Футболисту Александру Кокорину могут изменить меру пресечения
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