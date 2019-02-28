Лолита в компании молодых поклонников прямо на улице спела песню «Шампанское»

Песни Лолиты Милявской слушают люди всех возрастов — от мала до велика. В доказательство этому певица опубликовала на своей странице в соцсети Instagram видеоролик, на котором она вместе с обступившими ее подростками прямо на улице поет песню «Шампанское».

«Вот это подарок от молодёжи! Песня «Шампанское» зашла!», — подписала певица видеозапись.

Лолита также рассказала, что большинство российских радиостанций отказались транслировать песню «Шампанское», заявив, что она «неформат».

Напомним, ранее артистка рассказала о своей поездке в Ташкент и о забавном конфузе, который произошел с ней во время концерта — у Лолиты на 10 минут отключился микрофон.