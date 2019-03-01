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На открытии бургерной Тимати поклонники перепутали его с двойником

Краснодарец оказался так похож на рэпера, что фанаты выкладывали с ним фото в Instagram и отмечали официальный аккаунт исполнителя.

На открытии бургерной Тимати поклонники перепутали его с двойником
Тимати. фото: globallook

Тимати продолжает открывать новые бургерные Black Star Burger по всей России, и ездит в города раздавать бесплатные бургеры. В Екатеринбурге желающие бесплатной еды из рук рэпера перекрыли улицу. На открытии кафе в Краснодаре собралось не меньше людей. Тимати раздал 1000 бесплатных бургеров лично.

Рэпер и его команда организовали выступления и фотографировались с фанатами. Видимо, бесплатные бургеры привлекли не только настоящих поклонников певца, но и просто любителей бесплатной еды. Через какое-то время краснодарцы продолжали фотографироваться с Тимати, вот только они не заметили, что делали снимки с земляком.

Неожиданным двойником известного артиста оказался краснодарец Рахат: он давно копирует стиль Тимати, поэтому поклонники не сразу нашли отличия. На самом деле у Тимати есть заметные татуировки на руках и шее, в отличие от Рахата, но это не помешало посетителям Black Star Burger отмечать на фото в Instagram официальный аккаунт Тимати.

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Black Star BurgerдвойникТимати

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На открытии бургерной Тимати поклонники перепутали его с двойником
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