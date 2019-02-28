Альбина Джанабаева убрала елку в последний день зимы

Как выяснилось, многие ее поклонники также задержались с проводами новогодних праздников.

Накануне Альбина Джанабаева рассказала о том, что приступает к работе после многочисленных семейных праздников и дней рождений, которыми был богат февраль.

Теперь она призналась своим подписчикам в Instagram, что убрала новогоднюю елку только 28 февраля — в самый последний день зимы.

«У нас дома наконец то проводы зимы, кто-то ещё есть из задержавшихся)??? Или я разбираю ёлку в февральском одиночестве???», — спросила у своих поклонников певица, опубликовав фотографию своих елочных игрушек.

Большинство подписчиков Джанабаевой признались, что они не далеко ушли — у многих елка стоит до сих пор, а некоторые убрали ее только неделю назад.

«Я на прошлой неделе разобрала», «Только разобрали… Преклоняюсь перед Вашим талантом грацией классом и красотой, счастья Вам!!!», «Есть задержавшиеся. Надо тоже проводить, завтра уже весна, а у нас ёлка», «Я думала одна такая, кто вчера убрал», — отметили поклонники в комментариях.