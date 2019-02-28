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Джоан Роулинг намерена удивить фанатов «Фантастических тварей» новым персонажем

Съемки третьей части фильма начнутся этой осенью.

Джоан Роулинг намерена удивить фанатов «Фантастических тварей» новым персонажем
Джоан Роулинг / Global Look Press

Поклонники «Фантастических тварей» будут удивлены новым персонажем, которого они увидят в третьей части фильма, заявила британская писательница и сценарист Джоан Роулинг.

В разговоре с журналистами издания Comic Book она напомнила, что всего фанатов ждут пять фильмов о «Фантастических тварях», некоторые нюансы которых могут меняться, однако у всех картин будет одна сюжетная линия.

«Особое внимание я уделила одному персонажа, увидев которого, поклонники по-настоящему удивятся», — отметила британка.

Тем временем гендиректор кинокомпании Warner Bros. признал, что вторая картина в прокате не оправдала ожиданий создателей, однако Джоан Роулинг активно пишет сценарий к третьему фильму, и в кинокомпании надеются, что эта картина покажет лучшие результаты.

Ранее сообщалось, что в Warner Bros. приняли решение о переносе съемок третьей части картины «Фантастические твари» с июля на октябрь или ноябрь. Причины создатели фильма объяснять не стали.

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Джоан Роулинг намерена удивить фанатов «Фантастических тварей» новым персонажем
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