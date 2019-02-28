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Бывший возлюбленный Леди Гаги рад, что сбежал от знаменитости

На фоне волны обсуждений певицы и ее «романа» с Брэдли Купером некоторые подписчики Тейлора Кинни заметили неодобрение с его стороны.

Бывший возлюбленный Леди Гаги рад, что сбежал от знаменитости
Леди Гага и Тейлор Кинни. фото: globallook

Актер Тейлор Кинни встречался с Леди Гагой пять лет, но пара рассталась в 2016 году. Недавно певица разорвала отношения с еще одним возлюбленным, что только больше подогрело интерес публики к ее отношениям с Брэдли Купером.

Тейлор Кинни опубликовал в своем Instagram фото с близким другом Брайаном Биккеллом. Один из подписчиков прокомментировал снимок: «В восторге от того, что вы сбежали от Леди Гаги». Остальные поклонники актера позже заметили, что Тейлор Кинни лайкнул комментарий, тем самым согласившись со словами фаната.

Комментарий о Леди Гаге
Комментарий о Леди Гаге
Тейлор Кинни лайкнул комментарий
Тейлор Кинни лайкнул комментарий

Леди Гага и Тейлор Кинни познакомились на съемках клипа певицы в 2011 году. Пять лет спустя пара объявила о помолвке, но позже рассталась «из-за напряженного графика», сообщает The Sun. В отличие от Леди Гаги, Кинни оказался не таким успешным артистом: зрителям он запомнился по роли в сериале «Пожарные Чикаго».

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Бывший возлюбленный Леди Гаги рад, что сбежал от знаменитости
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