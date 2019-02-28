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Принц Уильям назвал любимый мультфильм своего старшего сына

Герцог Кембриджский посетил благотворительную организацию, занимающуюся обучением детей искусству кинематографии, где пообщался с юными кинематографистами.

Принц Уильям назвал любимый мультфильм своего старшего сына
Принц Уильям. Фото: Global Look Press

Пятилетний принц Джордж, несмотря на свой титул, как и все дети, обожает кино. Его отец герцог Кембриджский рассказал, что любимый анимационный фильм его сына «Как приручить дракона».

Отец троих детей сделал это признание во время своего посещения в Северной Ирландии благотворительной организации Cinemagic, занимающейся обучением детей искусству кинематографии.

Там он пообщался с учениками, которых учат режиссуре, производству, созданию костюмов, постановке света, звуку, гриму и другим дисциплинам.

Разговаривая с маленьким мальчиком по имени Рейган, который делает драконов из цветной бумаги, Уильям описал, как Джорджу нравится мультфильм про этот персонаж.

Вместе с герцогом была и его супруга. Королевской чете показали короткометражную ленту, снятую юными кинематографистами. Кейт Миддлтон также посетила мастер-класс по сценическому макияжу, пишет Hello!.

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Принц Уильям назвал любимый мультфильм своего старшего сына
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