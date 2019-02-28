Супруга Никиты Преснякова отправилась на горнолыжный курорт со своими подругами

Алена Краснова начала свой отдых со спа-процедур, а затем отправилась учится кататься на сноуборде.

Два года назад Никита Пресняков сыграл свадьбу со своей избранницей Аленой Красновой. Они устроили пышное торжество, на котором собрались их родные и друзья: бабушка Алла Пугачева, мама Кристина Орбакайте, отец Владимир Пресняков и не только. Вскоре после свадьбы общественность стала ждать, когда у влюбленных появятся дети. Недавно Алена намекнула, что устала от вопросов про материнство.

В январе влюбленные вместе отдохнули на Бали. Вернувшись домой Никита с головой погрузился в творчество, а вот его супруга свою энергию решила потратить на горнолыжном курорте Архыз, куда на днях отправилась с подругами. Девушки остановились в небольшом домике. Первый день они провели в спа-салоне, а также Алена успела поплавать в бассейне. Позже дружная компания отправилась учиться кататься на сноубордах.

«Продолжаем наши небольшие каникулы в горах. В планах отведать местную кухню и прогуляться по городу. Идеальный вечер», — написала Краснова в соцсети. Также она отметила, что российские курорты ни в чем не уступаю заграничным. Поклонники затетили, что девушка отлично выглядит. Они пожелали ей хорошо провести время.