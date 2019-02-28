Наталья Подольская вышла в свет в шелковом платье за 100 тысяч рублей

Наталья Подольская появилась на одном из светских мероприятий в воздушном шелковом платье молочного цвета от российского дизайнера Алены Ахмадуллиной и опубликовала фотографию своего образа на своей странице в Instagram.

«Скоро весна», — коротко подписала снимок 36-летняя певица.

Судя по информации на сайте дизайнера Алены Ахмадуллиной, стоимость шелкового платья, которое в тот вечер носила Подольская, составляет 109 тысяч рублей.

Большинству поклонников Подольской нежный образ певицы очень понравился, о чем они поспешили ей сообщить.

«Очень красивое платье!», «Сама нежность…», «Платье волшебное такое, весеннее, очень вам идет)», «Принцесса из сказки», «Красивое платье и сапоги, Наталья, вам идет!!!» — отметили подписчики в комментариях.