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Наталья Подольская вышла в свет в шелковом платье за 100 тысяч рублей

Многие подписчики оценили воздушный образ певицы.

Наталья Подольская вышла в свет в шелковом платье за 100 тысяч рублей
Наталья Подольская / www.instagram.com/nataliapodolskaya/

Наталья Подольская появилась на одном из светских мероприятий в воздушном шелковом платье молочного цвета от российского дизайнера Алены Ахмадуллиной и опубликовала фотографию своего образа на своей странице в Instagram.

«Скоро весна», — коротко подписала снимок 36-летняя певица.

Судя по информации на сайте дизайнера Алены Ахмадуллиной, стоимость шелкового платья, которое в тот вечер носила Подольская, составляет 109 тысяч рублей.

Платье
http://alenaakhmadullina.ru

Большинству поклонников Подольской нежный образ певицы очень понравился, о чем они поспешили ей сообщить.

«Очень красивое платье!», «Сама нежность…», «Платье волшебное такое, весеннее, очень вам идет)», «Принцесса из сказки», «Красивое платье и сапоги, Наталья, вам идет!!!» — отметили подписчики в комментариях.

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Наталья Подольская вышла в свет в шелковом платье за 100 тысяч рублей
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