Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов вступился за супругу Башарова

Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов вступился за супругу Марата Башарова, которая сообщила о разводе с актером. Причиной тому оказалось рукоприкладство. Муж сломал ей нос, и это стало последней каплей.

Такие поступки унижают, прежде всего, самого мужчину, уверен известный спортсмен и политик Вячеслав Фетисов, который вот уже 30 лет живет счастливым браком с женой Ладой. Кстати, супруги даже заслужили в этом году звание «Надежная пара» на церемонии, организованной журналом Moda Topical.

«На женщину нельзя не только руку поднимать, но даже голос. Женщины — это же наши сестры, матери, дочери… Их надо беречь! Они ведь априори слабее нас. Не понимаю, что двигало Маратом в тот момент, но я никогда так бы не поступил, — прокомментировал ситуацию Фетисов. — Я тоже бываю вспыльчивым, в такие моменты стараюсь просто уйти в другую комнату. Но Лада обычно сама идет за мной, так как понимает, что ссоры в семье ни к чему. О том, чтобы уйти из дома, вообще мысли такой не было».

К слову, в этом году у Фетисовых двойной юбилей. Супруге Ладе исполняется 60 лет, и 30 лет пара живет вместе. Хотя на самом деле больше. Ведь, как признался Фетисов, до росписи они с Ладой уже семь лет жили вместе.

«Просто как-то я заявил: «Мы с тобой идем в загс», — цитирует слова спортсмена сайт Dni.ru. — И свадьба у нас была очень скромная. Может, потому и живем в мире столько лет».

Кстати, это не первый раз, когда двукратный олимпийский чемпион вступается за прекрасную половину. Он ответил на выпад американского хоккеиста Райана Уитни, который заявил, что мужчины обращаются с россиянками «хуже, чем с собаками». Фетисов назвал его слова глупостью, недостойной внимания, пишет сайт argumenti.ru.