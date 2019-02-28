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Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов вступился за супругу Башарова

Спортсмен уверен, что настоящий мужчина не может поднять руку на женщину.

Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов вступился за супругу Башарова
Вячеслав Фетисов, легендарный хоккеист ФОТО: Виктор Гусейнов/КП

Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов вступился за супругу Марата Башарова, которая сообщила о разводе с актером. Причиной тому оказалось рукоприкладство. Муж сломал ей нос, и это стало последней каплей.

Такие поступки унижают, прежде всего, самого мужчину, уверен известный спортсмен и политик Вячеслав Фетисов, который вот уже 30 лет живет счастливым браком с женой Ладой. Кстати, супруги даже заслужили в этом году звание «Надежная пара» на церемонии, организованной журналом Moda Topical.

«На женщину нельзя не только руку поднимать, но даже голос. Женщины — это же наши сестры, матери, дочери… Их надо беречь! Они ведь априори слабее нас. Не понимаю, что двигало Маратом в тот момент, но я никогда так бы не поступил, — прокомментировал ситуацию Фетисов. — Я тоже бываю вспыльчивым, в такие моменты стараюсь просто уйти в другую комнату. Но Лада обычно сама идет за мной, так как понимает, что ссоры в семье ни к чему. О том, чтобы уйти из дома, вообще мысли такой не было».

К слову, в этом году у Фетисовых двойной юбилей. Супруге Ладе исполняется 60 лет, и 30 лет пара живет вместе. Хотя на самом деле больше. Ведь, как признался Фетисов, до росписи они с Ладой уже семь лет жили вместе.

«Просто как-то я заявил: «Мы с тобой идем в загс», — цитирует слова спортсмена сайт Dni.ru. — И свадьба у нас была очень скромная. Может, потому и живем в мире столько лет».

Кстати, это не первый раз, когда двукратный олимпийский чемпион вступается за прекрасную половину. Он ответил на выпад американского хоккеиста Райана Уитни, который заявил, что мужчины обращаются с россиянками «хуже, чем с собаками». Фетисов назвал его слова глупостью, недостойной внимания, пишет сайт argumenti.ru.

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Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов вступился за супругу Башарова
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