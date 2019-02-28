Мария Погребняк вслед за Семенович сделала себе челку

Мария Погребняк уже почти пять лет состоит в браке с футболистом Павлом Погребняком. Они воспитывают троих сыновей: 12-летнего Артема, 10-летнего Павла и 7-летнего Алексея. При этом избранница спортсмена обладает стройной и подтянутой фигурой. Она следит за своей внешностью и всегда выглядит безупречно. На днях девушка решила немного обновить свой имидж. Она отправилась к своему мастеру и сделала локоны более светлыми.

Также Мария решилась сделать себе челку. В соцсети она опубликовала фото, на котором предстала в новом образе. «Сделала себе новый цвет волос, я именно о таком окрашивании и мечтала! Кайфую! И изменила стиль», — написала девушка. Она призналась, что сразу не смогла привыкнуть к тому, как теперь выглядит. Поклонники пришли в восторг от новой стрижки Погребняк. Многие отметили, что теперь она им напоминает модель Викторию Лопыреву.

Напомним, что совсем недавно также сделала себе челку певица Анна Семенович. Перед поездкой в Дубай она решила обновить свой имидж. Похоже, что среди звезд появился новый тренд. К слову, несколько дней назад пообещала кардинально изменить имидж весной и Светлана Бондарчук.