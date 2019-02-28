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Эмилия Кларк дала повод думать, что Дейенерис превратится в дракона

До выхода заключительного сезона «Игры престолов» остается полтора месяца. Поклонники фэнтезийной саги продолжают выдвигать теории о том, что может произойти в финальных эпизодах.

Эмилия Кларк дала повод думать, что Дейенерис превратится в дракона
Кадр из сериала "Игра престолов" (2009-2019)

Дотошные фанаты «Игры престолов» ведут горячие споры о том, что может случиться в восьмом сезоне. Интернет-детективы ищут зацепки везде, где только можно. В этот раз они нашли «улику», намекающую на то, что может произойти, в интервью Эмилии Кларк.

Один из пользователей сайта Reddit провел настоящий лингвистический «разбор полетов» реплик актрисы, которая играет Дейенерис Таргариен. Говоря о своем персонаже в восьмом сезоне, актриса эмоционально заметила, что финал ее «порвал».

«Знание о том, что произойдет в дальнейшем, оставит у вас послевкусие от того, чем является Дейенерис», — добавила она. Сетевой лингвист указал, что актриса сказала не «кем является» ее героиня, а «чем».

«Она сказала, что люди удивятся, когда узнают, чем она является, а не кем. Я думаю, что она дракон, заключенный в человеческую оболочку», — написал он.

«Если Король Ночи Визериона попытается убить Джона Сноу при помощи огня дракона, которого он захватил, то Дейенерис закроет его собой, и это высвободит ее истинную сущность», — цитирует интернет-сыщика Ibtimes.

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"Игра Престолов - 8"Эмилия Кларк

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Эмилия Кларк дала повод думать, что Дейенерис превратится в дракона
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