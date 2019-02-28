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Эд Ширан устроит вечеринку с Тейлор Свифт, Элтоном Джоном и принцессой Евгенией после тайной свадьбы

Певец обручился с подругой детства в прошлом году перед Рождеством, а летом новобрачные планируют грандиозное торжество для звездных друзей.

Эд Ширан устроит вечеринку с Тейлор Свифт, Элтоном Джоном и принцессой Евгенией после тайной свадьбы
Эд Ширан. фото: globallook

Британский певец Эд Ширан, автор хита Shape of you, тайно женился на подруге детства Черри Сиборн за пару дней до Рождества. На свадьбе присутствовали 40 человек вместе со священником.

Эд Ширан провел торжество скромно, так что большинство его звездных друзей даже не знали о церемонии. Однако певец собирается устроить грандиозную вечеринку на природе в честь нового брака, чтобы все друзья-знаменитости, коллеги из звукозаписывающих студий и члены королевских семей могли поздравить молодоженов.

«Эд и Черри планируют провести вечеринку в стиле фестиваля, чтобы на празднике в конце лета участвовало большее число гостей», — рассказал инсайдер изданию The Sun. На вечеринку будут приглашены друзья знаменитости, такие как Тейлор Свифт, Дженнифер Энистон, Элтон Джон, принцесса Евгения.

 

 

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Дженнифер Энистонзвездная свадьбапринцесса ЕвгенияТейлор СвифтЭд ШиранЭлтон Джон

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Эд Ширан устроит вечеринку с Тейлор Свифт, Элтоном Джоном и принцессой Евгенией после тайной свадьбы
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