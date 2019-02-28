Ксения Собчак вышла в свет в пудровом платье от Ульяны Сергеенко

В Санкт-Петербурге состоялась презентация новой коллекции Ульяны Сергеенко. Одной из гостей мероприятия стала Ксения Собчак, которая решила поддержать подругу и появиться в наряде авторства хозяйки вечера.

На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала снимок с мероприятия, на котором она предстала в длинном пудровом платье от Ульяны Сергеенко. Свой образ Собчак завершила маленькой сумочкой в цвет.

«Вчера был очень красивый вечер, @ulyana_sergeenko_moscow — горжусь, что я знала, какая ты талантливая, еще до того, как об этом узнали все))», — подписала фотографию Собчак.

Большинство поклонников оценили образ телеведущей.

«Очень все красиво», «Образ — супер!», «Ксения, на мой взгляд, лучший ваш образ!!!», «Прекрасно выглядишь!», «Сама нежность! Очень идет розовый!» — отметили подписчики в комментариях.