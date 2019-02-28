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«Ты делаешь меня самой счастливой»: Асмус с нежностью поздравила Харламова с 38-летием

Актриса посвятила имениннику трогательный пост в соцсети.

«Ты делаешь меня самой счастливой»: Асмус с нежностью поздравила Харламова с 38-летием
Кристина Асмус и Гарик Харламов. фото: instagram.com/asmuskristina/

28 февраля отмечает свой день рождения не только супермодель Наталья Водянова, но и известный юморист, резидент Comedy Club Гарик Харламов. В этот день с самого утра артист получает поздравления от родных, близких и поклонников. Не могла не написать ему теплые слова его супруга Кристина Асмус. Она опубликовала их совместный снимок в соцсети и с нежностью обратилась к имениннику.

«Любимый Гарик, я не знаю человека добрее, мягче и порядочней, чем ты. Я восхищаюсь тому, как слова „выгодно“ и „пиар“ вызывают у тебя дичайшую аллергию. В этом мы схожи. Наверное, единственно в чем. Я обожаю в тебе твою непосредственность, твою искренность, честность. Я уважаю в тебе принципиальность. Иногда бесит, но сегодня др, не будем. Ты человек, к которому тянутся абсолютно все, с кем ты когда-либо встречался. Ты лучший в мире отец! Выплакала, наверное, все глаза уже от умиления, глядя на вас с дочкой. Я каждый раз любуюсь тобой как артистом. Ты космически талантлив! Я тянусь за твоей легкостью и свободой на сцене. Ну, короче. Ты делаешь меня самой счастливой женщиной в мире! Я люблю тебя!» — написала актриса.

Также поздравили Харламова и многие звезды. Одной из них стала Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюк’OZA. «Гарик, ты машина смеха, позитива, радости и добра! Иметь таких друзей — это большая радость! Ты прекрасный муж, отец и мужчина. С днем рождения», — написала певица. Позже Гарик поблагодарил всех за поздравления в соцсети. Он был очень рад тому, что в такой знаменательный день у него число подписчиков в Instagram достигло 5 миллионов человек.

 

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«Ты делаешь меня самой счастливой»: Асмус с нежностью поздравила Харламова с 38-летием
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