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«У меня плохие прогнозы»: певица Лама о борьбе с раком

Больше двух лет исполнительница борется с онкологическим заболеванием и пока не собирается сдаваться.

«У меня плохие прогнозы»: певица Лама о борьбе с раком
Певица лама уже несколько лет борется с онкологией. ФОТО: https://www.instagram.com/p/Br-AnWvH1-E/

Певицу Ламу (в жизни Марина Сафонова) знают не только как популярную звезду 1990-х и «нулевых». Сегодня многие ее воспринимают как пример жизнелюбия. Когда девушке поставили диагноз — третья стадия рака, ей отводили три месяца жизни. А она борется больше двух лет! И не просто борется, но еще и помогает людям, насколько хватает ее сил. Лама призналась, что сегодня онкология для нее не болезнь, а священная война. И в этой борьбе она решила проявить стойкость и быть примером для подражания.

«Эта болезнь затронула, думаю, каждую вторую семью. Кто-то опускает руки, но не я. Я прошла через огромную боль, но нашла в себе силы вести онлайн-дневник, чтобы стать примером для миллионов, дать им стимул к жизни. Я единственная российская селебрити, кто находится на последней стадии и пока еще жива. И единственная, кто в такой ситуации впустил в свою жизнь тысячи людей в режиме онлайн», — признается артистка.

Вопреки расхожему мнению о распущенной жизни певцов, Лама никогда не курила, не принимала наркотики и не делала «пластику». А проблемы со здоровьем начались после того, как на нее напали — ограбили и избили. Течение онкологии осложнялось тем, что девушка не переносит обезболивающие и антибиотики.

«Я решила: если смогу выжить я — смогут и миллионы других. Конечно, я не выздоровела, но ремиссия на последней стадии — это тоже своего рода победа. У меня плохие прогнозы, но я не имею права сдаваться, ведь на меня смотрят тысячи. А значит, я обязана жить!»

Исполнительница признается, что после того, как узнала о своем заболевании, ее жизнь изменилась в корне. Поменялись график, привычки, но не жизненные ценности.

«Мне нельзя быть на солнце и долго разговаривать по телефону, мне приходится регулярно принимать препараты и быть под наблюдением. Но я осталась верна принципу: нужно драться до победного! Единственное, что я переосмыслила: надо больше внимания уделять себе! Я же жила и живу на самоотдаче», — цитирует сайт Dni.ru слова Ламы.

Ранее Минздрав озвучил статистику женской смертности. По данным медицинского ведомства, основная причина смертности — это возникновение новообразований. Врачи-онкологи сомневаются в этих данных. Статистика часто искажается исходя из указаний сверху, к сожалению, такая практика есть. Медики уверены, что чаще всего и мужчины и женщины умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, пишет сайт argumenti.ru.

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звездыЛама Сафоноваонкологиярак

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«У меня плохие прогнозы»: певица Лама о борьбе с раком
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