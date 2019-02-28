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Джордин Вудс уверена, что семейство Кардашян хочет ее «уничтожить»

Уличенная в адюльтере с Тристаном Томпсоном модель опасается за свою карьеру.

Джордин Вудс уверена, что семейство Кардашян хочет ее «уничтожить»
Джордин Вудс. Фото: Global Look Press

Джордин Вудс заявила о своем намерении дать откровенное интервью на одном из популярных ток-шоу. Девушка собирается рассказать свою версию событий, после того как ее уличили в интрижке с Тристаном Томпсоном.

Это заявление вызвало широкий интерес публики в связи с тем, что, по некоторым сведениям, Вудс связана соглашением о неразглашении конфиденциальной информации о семействе Кардашян. Теперь интернет-обыватели теряются в догадках, насколько далеко Джордин зайдет в своих откровениях.

Сама же девушка заявила, что решилась на этот шаг из-за опасения, что «американская семейка № 1», особенно Ким Кардашян, намерена ее «уничтожить», и она хотела бы прояснить ситуацию. Вудс полагает, что они могут ей навредить по всем направлениям – в профессиональном, финансовом и общественном плане, пишет TMZ.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что Джордин свалила всю вину за измену на алкогольное опьянение и Тристана Томпсона. Она заявила, что ничего не помнит и будет продолжать делать попытки помириться с Хлои Кардашян и Кайли Дженнер.

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Джордин ВудсизменаКайли ДженнерКим КардашянТристан ТомпсонХлои Кардашян

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Джордин Вудс уверена, что семейство Кардашян хочет ее «уничтожить»
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