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Папарацци застали Ким Кардашян во время поцелуя с Канье Уэстом на улице в Малибу

Впервые за долгое время модель облачилась в джинсы. Обычно она предпочитает лосины или откровенные платья.

Папарацци застали Ким Кардашян во время поцелуя с Канье Уэстом на улице в Малибу
Ким Кардашян. фото: globallook.com

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян (Kim Kardashian) обладает пышными формами, которые и принесли ей известность, поэтому она не устает облачаться в провокационные наряды. В последнее время все чаще она отдает предпочтение творениям модельера Тьери Мюглера. А 27 февраля модель и ее супруг Канье Уэст (Kanye West) посетили вечеринку своих друзей в ресторане Nobu в Малибу. На этот раз звезда реалити-шоу облачилась в более скромный наряд.

На дне рождения Джонатана Чебана Ким появилась в топе и джинсах. Отметим, что фасон у штанов был необычный. Скорее всего их сшили на заказ специально для звезды. А Канье был облачен в камуфляжную куртку и брюки. Папарацци удалось сфотографировать пару, когда они уже покидали вечеринку. Они поцеловались на улице, когда рэпер дождался возлюбленную у своего белого Lamborghini, об этом сообщает The Sun.

Поклонники уже привыкли к эпатажному стилю Кардашян, поэтому для них было непривычно видеть ее в простых джинсах. Они отметили, что джинсы подчеркнули ее округлые формы. Напомним, около месяца назад стало известно, что Ким и ее избранник скоро снова станут родителями. Суррогатная мать вынашивает для них ребенка. Сейчас у супругов уже есть трое детей: пятилетняя Норт, трехлетний Сейнт и годовалая Чикаго. Последняя, к слову, тоже была выношена суррогатной матерью. Дело в том, что врачи запретили модели беременеть из-за высокого риска для здоровья.

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Папарацци застали Ким Кардашян во время поцелуя с Канье Уэстом на улице в Малибу
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