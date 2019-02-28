Скончался сценарист фильма «Земля Санникова» Владислав Федосеев

Ему было 83 года.

В Москве на 84-м году жизни умер известный сценарист и драматург Владислав Федосеев. Печальную новость сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

«27 февраля 2019 года ушел из жизни сценарист, драматург, член Союза кинематографистов РФ Федосеев Владислав Александрович», – говорится на сайте организации. Что послужило причиной смерти Федосеева – не сообщается.

Члены Союза кинематографистов также выразили глубокие соболезнования родственникам и друзьям Владислава Александровича.

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Попрощаться с Федосеевым можно будет 1 марта в 14:00 в подмосковном Николо-Архангельском крематории в Балашихе.

Владислав Александрович закончил ВГИК, а затем начал работать в кинодраматургии. Он написал сценарии к таким картинам, как «Земля Санникова», «Степной король Лир», «А человек играет на трубе», и многим другим.