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Эмили Ратаковски позирует топлес в поддержку собственного бренда купальников

Модель рассказала в Instagram, что ждала с нетерпением новую коллекцию Inamorata Woman.

Эмили Ратаковски позирует топлес в поддержку собственного бренда купальников
Эмили Ратаковски. фото globallook

Более 20 миллионов подписчиков в Instagram следят за жизнью Эмили Ратаковски. Модель часто в фотосессиях балансирует на грани, как бы не показать чего-то неприемлемого для соцсети, но не отказывается от обнаженных снимков.

Эмили Ратаковски владеет брендами нижнего белья и купальников Inamorata Woman. Очередная рекламная кампания в честь новой коллекции купальников не смогла остаться без фотографии топлес. Модель снялась в синем бикини, прикрыв грудь руками. «Мой новый любимый цвет – синий», – подписала снимок Ратаковски. Знаменитость уверена, что чем меньше на ней видно купальник, тем лучше пройдет реклама купальников.

Модель любит радовать подписчиков откровенными снимками. Недавно в честь годовщины свадьбы с Себастьяном Бер-Макклардом Ратаковски выложила снимок топлес с обручальным кольцом, поздравив своего мужа таким необычным способом.

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Эмили Ратаковски позирует топлес в поддержку собственного бренда купальников
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