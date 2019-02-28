Саша Черно рассказала о своей бурной интимной жизни с мужем

Саша Черно является одной из самых ярких участниц «Дома-2». Несмотря на свою нестандартную фигуру, девушка смогла найти свою любовь в лице Иосифа Оганесяна. Чуть больше двух месяцев назад влюбленные сыграли свадьбу. Однако вскоре Саша пожаловалась, что брак не оправдал ее ожиданий. Она начала часто ссориться с супругом. И в начале февраля даже заговорила о разводе и возможном уходе с проекта.

Благодаря совету ведущего Влада Кадони Черно решила спасти свой брак. Она поняла, что ей стоит перестать «пилить» своего мужа. Сейчас влюбленные делают все, чтобы сохранить свои отношения. Тем временем Саша заглянула в паблики и узнала, что там активно обсуждают ее интимную жизнь. Она решила поднять эту тему в своем микроблоге. «Когда мы только-только начинали отношения, или даже спустя полгода-год, у нас было минимум 3 раза в день», — отметила девушка. «Я знала всегда, что что-то не так, если волшебство становится в редкость», — добавила она.

Черно не стала скрывать, что когда они с супругом ссорятся, то интимной близости у них становится меньше. Она отметила, что и со временем их пыл немного поубавился. «1-3 раза в день. Ну 1 стабильно по утрам, без пропусков каждый день», — призналась девушка. «Меня поразило, что у многих возник резонанс того, как это почему, почему так часто и т. д. Не часто, это нормально!» — заявила Саша. Она считает, что бурная интимная жизнь является частью залога счастливых отношений, как чистота в доме, уют и вкусная еда на столе. Многие пользователи соцсети решили, что такие подробности девушке не стоило выносить на публичные обсуждения. Другие не поверили в то, что Черно создает уют дома и вкусно готовит.