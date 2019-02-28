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Леди Гага назвала соцсети «сортиром» из-за слухов о ее романе с Брэдли Купером

Обладательница премии «Оскар» стала очередной звездной гостьей Джимми Киммела, где обвинила Интернет в искажении поп-культуры.

Леди Гага назвала соцсети «сортиром» из-за слухов о ее романе с Брэдли Купером
Леди Гага. Кадр из шоу YouTube

Леди Гага приняла участие в развлекательном шоу Джимми Киммела. После того как на экраны вышел фильм «Рождение звезды», в соцсетях появилось невероятное количество постов о романе певицы с Брэдли Купером.

Интернет-детективов вовсе не смущал тот факт, что актер состоит в отношениях со звездой фэшн-индустрии Ириной Шейк и пара воспитывает дочь. Пользователи были убеждены, что певица «тайно влюблена» в своего партнера по съемочной площадке.

Джимми не стал ходить вокруг да около и попросил Леди Гагу прокомментировать слухи о ее романе с Купером. Певица резко высказалась о соцсетях, где все искажается, как в кривом зеркале.

«Прежде всего, будем говорить откровенно: соцсети — это сортир Интернета. То, что они сделали с поп-культурой, просто отвратительно. Да, люди видят любовь, и знаете что? Это то, что мы хотели, чтобы вы видели. Это песня о любви. Фильм «Звезда родилась» — это история любви», — заметила певица.

«Для нас было важно, чтобы мы все время находились в контакте… Послушайте, я три года подряд обнимала Тони Беннетта во время мирового турне. Когда вы исполняете песни о любви, это то, что вы хотите, чтобы люди чувствовали», — добавила Леди Гага.

«Я художник и полагаю, что мы сделали отличную работу — обдурили всех!» — резюмировала она.

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Тэги:

Брэдли КуперДжимми Киммелзвездные романыЛеди Гага

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Леди Гага назвала соцсети «сортиром» из-за слухов о ее романе с Брэдли Купером
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