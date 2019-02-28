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Эд Ширан тайно женился

Свадьба состоялась в декабре прошлого года перед Рождеством, но о ней стало известно только сейчас.

Эд Ширан тайно женился
Эд Ширан. Фото: Global Look Press

Поклонники Эда Ширана могут поздравить своего кумира. В четверг, 28 февраля стало известно, что исполнитель хита The Shape Of You женился на подруге своего детства Джеймс Блант. Скромная свадьба, на которой присутствовало всего 40 человек самых близких и родных пары, состоялась в графстве Суффолк.

Пара венчалась еще в декабре прошлого года перед Рождеством, однако новость о том, что Ширан сменил статус холостяка пришла только сейчас.

Источник, близкий к паре рассказал, что на свадьбе присутствовали школьные друзья Эда, некоторые члены семьи и священник. Ширан не желал, чтобы вокруг этого события было много шума. Он хотел, чтобы это была скромная зимняя свадьба, пишет The Sun.

Напомним, что о своей помолвке певец сообщил в январе 2018 года.

Стоит также отметить, что Ширан не единственный, кто сыграл тайную свадьбу перед Рождеством. Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что это же время выбрали и Майли Сайрус с Лиамом Хемсвортом.

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Тэги:

звездные свадьбыЭд Ширан

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